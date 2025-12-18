MUĞLA (İGFA) - Dünya edebiyatının önemli yazarlarından John Steinbeck'inölümsüz eserinden uyarlanan oyun, güçlü oyunculuk performansları ve etkileyici sahne diliyle izleyicilerden büyük beğeni topladı. Toplumsal dayanışma, dostluk ve hayata tutunma mücadelesini konu alan eser, salonu dolduran sanatseverlere duygu dolu anlar yaşattı.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen tiyatro gösterimi, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sanata ve sanatçılara verdiği desteğin önemli bir göstergesi oldu. 550 izleyici ile sahnelenen oyun sonunda izleyiciler, oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini kentin dört bir yanında sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Sanat, toplumları bir arada tutan en güçlü bağlardan biridir. Dünya edebiyatının önemli eserlerinden 'Fareler ve İnsanlar'ı Muğlalı sanatseverlerle buluşturmak çok değerli. Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanata destek vermeye, sanatın her dalını kentimizin her noktasına ulaştırmaya devam edeceğiz.' dedi.