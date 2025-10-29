BURSA (İGFA) - CHP Bursa milletvekilleri Hasan Öztürk, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in yanı sıra Bursa'daki sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticilerinin katıldıkları törende Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyeleri de Atatürk Anıtına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundular.

'EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR'

Törenin ardından değerlendirmelerde bulunan Şirin Rodoplu Şimşek, ''Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde egemenliğin kayıtsız şartsız ulusun olduğu bir yönetim anlayışı ile kurulan çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yıldönümünü, büyük bir coşku ile kutluyoruz. Bağımsızlık, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin dönüm noktaları olan ulusal bayramların toplum tarafından coşku ile kutlanması Cumhuriyet devrimleri, birikim ve kazanımlarını kuşaktan kuşağa aktaracak etkinliklerdir. Egemenliğin kayıtsız şartsız ulusun olduğu anlayışı ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde; sahip olduğumuz uygarlık birikimini ve çağdaşlaşma sürecini her koşulda daha da ileriye taşıyacağımız bilinci ve inancıyla; meslektaşlarımızın ve bütün yurttaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz' dedi.