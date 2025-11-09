Motor sporları tutkunlarının heyecanla beklediği Kapadokya Motor Sporları Kompleksi (KMK) yarın düzenlenecek olan muhteşem bir törenle açılacak.

NEVŞEHİR (İGFA) - 11 dönüm arazi üzerine kurulu, 814 metrelik pist drift, ralli ve karting branşlarını aynı çatı altında buluşturacak. Kapadokya Motor Sporları Kompleksi hem şehrimize hem de ülkemize ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenecek şampiyonlara ve yarışlara ev sahipliği yapacak.

Nevşehir halkı ve motor sporları tutkunları kompleksin en önemli aşamalarının tamamlanmasını hep beraber kutlayacak. Asfalt ve tribün alanının ihtişamıyla yaşanacak bu buluşma Kapadokya'da motor sporları kültürünün temellerinin atıldığı özel bir gün olacak. Sportif tarafın gereksinimleri ve teknik altyapısıyla birlikte büyük sportif açılış muhteşem bir katılımla gerçekleştirilecek. Nevşehir Belediyesi tarafından oluşturulan bu pist motor sporları tutkunlarının kalbi olacak.

Kapadokya Motor Sporları Kompleksi çerçevesinde;

Wild Race Rally Academy - Türkiye'nin ilk renk kuşak sistemli ralli okulu,

Wild Race Ralli Taksi - Kapadokya'yı dört mevsim motor sporları turizmiyle buluşturan deneyim markası,

Kapadokya Rallisi - Türkiye Ralli Şampiyonası'nın en özel ayağı,

WRC Garage - yarış araçları bakım ve hazırlık üssü,

WRC Garage Team - kadın pilotlardan genç yeteneklere uzanan resmi yarış ekibi ve TOSFED Engelliler Komisyonu iş birliğiyle düzenlenen özel sürüş günleri etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Nevşehir Belediyesi tarafından oluşturulan bu alanda düzenlenecek yarışların dışında eğitim faaliyetleri, istihdam yaratan mesleki çalışmalar, markalarla iş birlikleri ve engelleri ortadan kaldıran eğitim amaçlı organizasyonlar yapılacak.

Açılış kapsamında Nevşehir Belediyesi tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi NEVÜ ATM önünden saat 12.00 ve 13.00 GİDİŞ ile 16.00 ve 17.00 olmak üzere de ÜCRETSİZ DÖNÜŞ SERVİS imkanı sunulacak.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, açılışı bugün yapılacak Kapadokya Motor Sporları Kompleksi'nin açılışına bütün Nevşehir halkını davet etti.