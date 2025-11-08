Kayseri Kocasinan Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Satranç Türkiye Kupası başlıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de tek, Türkiye'de ise sayılı örneklerden biri olan Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi'ni şehre kazandırdıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapmanın, satrançta doğru hamleyi yaptıklarının en somut göstergesi olduğunu söyledi.

Kocasinan Belediyesi ev sahipliğinde 8-16 Kasım tarihleri arasında Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Satranç Türkiye Kupası'nda, ülkenin dört bir yanından gelecek usta ve genç satranççılar, dokuz gün boyunca kıyasıya mücadele ederek, Türkiye Kupası'nın sahibi olmak için hamlelerini yapacak. Kocasinan, en prestijli satranç organizasyonuyla hem sporculara hem de izleyicilere unutulmaz bir satranç şöleni yaşatacak.

'LİDER ŞEHİR KAYSERİ'MİZ, ŞİMDİ DE SATRANÇTA ÖNCÜ OLACAK'

Strateji, sabır ve zekâyı geliştiren satrancın, şehrin ve ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Öncelikle turnuvaya katılan bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum. Bu turnuvada kazanan, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımızdır. Rabbim başarılarını daim etsin. Bizler fiziki, sosyal, kültürel ve sportif birçok yatırım yapıyoruz, ancak en kıymetlisi insana yapılan yatırımdır. Özellikle gençler ve çocuklar için yapılan her çalışma, geleceğe bırakılan en değerli mirastır. Spor, gençlerimizin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimi için önemli bir araçtır. Ancak satranç, hem spor hem de zekâ gelişimi açısından çok özel bir branştır. Bu alana ayrı bir önem veriyoruz.' diye konuştu.

'KOCASİNAN, TÜRKİYE'NİN SATRANÇ BAŞKENTİ OLUYOR'

Şehirde nitelikli sporcuların yetişmesi için tüm imkânlarını seferber ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: 'Amacımız; çocuklarımızın bedenen, zihnen ve ruhen gelişimlerini desteklemek. Şehrimize kazandırdığımız bu önemli Satranç Eğitim ve Turnuva merkezle, strateji ve zekâyı geliştiren satranç sporunu daha geniş kitlelere ulaştırmak ve ulusal-uluslararası başarılar elde edecek Türkiye şampiyonları yetiştirmek istiyoruz. Büyük ve Güçlü Türkiye'nin geleceğini inşa edecek olan gençlerimiz için bu tür organizasyonları artırarak sürdüreceğiz. Bu vesileyle turnuvaya katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.'

'TÜRKİYE KUPASININ KOCASİNAN'DA YAPILMASI, BAŞARIMIZIN EN NET GÖSTERGESİDİR'

Kocasinan Belediyesi'nin spora ve gençliğe yaptığı yatırımların meyvelerini vermeye başladığının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, 'Satrançta doğru hamleyi yaptık, Türkiye Kupası'nın Kocasinan'da yapılması bunu tescilledi.' diyerek sözlerini noktaladı.