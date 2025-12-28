Kahramanmaraş'ta Selahaddin Eyyubi Camii'nde düzenlenen 'Caminin Gölgesinde Yetişen Nesil' buluşması, kentte örnek bir manevi atmosfere sahne oldu. Yüzlerce çocuk ve babanın sabah namazında saf tuttuğu programda, birlik, beraberlik ve maneviyat ön plana çıktı.

Tural Şahbazlı / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - 'Elinden Tut, Camiye Götür' çağrısıyla cami kubbesi altında buluşan vatandaşlar, güne dualar ve Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle başladı.

KSÜ Öğretim Görevlisi Abdussamet Söyler'in gönüllere hitap eden sohbetinin ardından; Kur'an'ın Sesi Dünya 2'ncisi Eyyüp Kuşbey ile 'Kur'an'la Büyüyen Bir Nefes' Türkiye 1'incisi Ramazan Gözükara, Enes B. Malik Camii Kayyım-Müezzini İbrahim Avcı ile birlikte gerçekleştirdikleri Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve tesbihatlarla cami cemaatine huzur dolu anlar yaşattı.

Programın organizasyon sürecinde sergilenen dayanışma örneği ise takdir topladı. Selahaddin Eyyubi Camii İmam Hatibi Enes Kazmacı'nın koordinesinde; cami cemaati, hayırseverler ve sponsorların destekleriyle çocuklar için çeşitli hediyeler hazırlandı.

Ayrıca yeni kurulmuş olmasına rağmen Kahramanmaraş'ta yediden yetmişe toplumun geniş kesimlerinin gönlünde yer edinen ve toplam beş ülkede çalışmalarını sürdüren Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği de programa oyuncak desteği sağlayarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Program sonu vatandaşlara sıcak çorba ve simit ikram edildi.