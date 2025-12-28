AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Sakarya'da gerçekleştirdiği ziyaret ve açılışların kentin sanayi, teknoloji ve eğitim altyapısına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

SAKARYA (İGFA) - AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Sakarya programı kapsamında hayata geçirilen yatırım ve projelerin şehrin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek Bakan Kacır'a teşekkür etti.

Bakan Kacır'ın katılımıyla Sakarya Bilim Merkezi kurulmasına yönelik protokolün imzalandığını hatırlatan Tever, bu yatırımın gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturacağını ifade etti.

Hendek Prototip Üretim Tesisinin de Sakarya ekonomisine değer katacağını vurgulayan Tever, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarının şehri sanayide daha güçlü bir konuma taşıyacağını dile getirdi.

Bakan Kacır'ın programı kapsamında SUBÜ Hendek Meslek Yüksekokulu'nun açılışının da gerçekleştirildiğini aktaran Tever, mesleki eğitimin sanayiyle buluşmasının nitelikli insan kaynağına katkı sağlayacağını söyledi. Tever, 'Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Sakarya'yı sanayi, teknoloji ve eğitimde daha ileriye taşımaya devam edeceğiz' dedi.