Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, bu yılki saha kampına gönüllü olarak katıldı ve WWF-Türkiye’nin Doğa Elçisi oldu.İSTANBUL (İGFA) - WWF-Türkiye, Adana Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda yürüttüğü Yeşil Deniz Kaplumbağası İzleme ve Koruma Programı’nın 20’nci yılını özel bir saha ziyaretiyle kutladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 7. Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürülen program, Türkiye’nin en uzun soluklu doğa koruma projelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Etkinliğe WWF-Türkiye yönetim kurulu, DKMP yetkilileri ve gönüllüler katılırken, ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu da bu yılki saha kampında gönüllü olarak yer aldı. Urgancıoğlu, WWF-Türkiye’nin Doğa Elçisi olarak kamuoyuna duyuruldu.

“WWF Türkiye’nin yürüttüğü bu çalışmalara ses olmak, izleyici ve takipçi olmak benim için çok kıymetli” diyen Urgancıoğlu, doğa koruma mücadelesine destek vermekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

2006’dan bu yana Akyatan’da yürütülen çalışmalar kapsamında 7500 yuva takip edildi, yaklaşık 270 bin yavru denize ulaştırıldı. Yuva sıcaklıkları, cinsiyet dağılımı, predasyon riski ve yavru başarısı gibi veriler düzenli olarak izleniyor. Bu çabalar sayesinde ilk korunan neslin bireyleri bugün Akyatan’a dönerek yumurta bırakıyor.

WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Gençsü, “Doğanın ritmini korumak, insanlığın ritmini de rayına oturtmanın yolu. Bu başarı, kamu ve sivil toplum ortaklığının en özel örneklerinden biri” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca ise Akyatan’ın Akdeniz Havzası’ndaki en önemli yeşil deniz kaplumbağası yuvalama alanı olduğunu vurgulayarak, bu yıl 467 yuvanın envanterinin çıkarıldığını ve yavru çıkışlarının Eylül ortasına kadar süreceğini belirtti.