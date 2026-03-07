ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel anlamlı bir etkinlik düzenledi. Yaşamın her alanında iz bırakan kadınların hikayelerini ve güçlü duruşlarını konu alan 20 fotoğraftan oluşan sergi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Alanı ile Cumhuriyet Meydanı Açık Hava Sergi Alanında ziyaretçilere açıldı.

İZ BIRAKAN GÜÇLÜ KADINLAR

Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanı İsmail Oskay, 'Büyükşehir Belediyesi olarak çok anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Birbirinden değerli ve kıymetli emekçi kadınların hikayeleri bu sergide.

Vermek istediğimiz mesaj kadın her haliyle güçlüdür, kimseye muhtaç olmadan çalışarak emek vererek bir noktaya gelen kadınlarımız. Bu sergiyi hazırlarken Türk kadının ne kadar güçlü olduğunu gördük. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun' diye konuştu.

CUMHURİYET MEYDANI VE BÜYÜKŞEHİR'DE SERGİLENİYOR

'Kadın: Portreler ve Anlatılar' Sergisi, yaşamın her alanında iz bırakan kadınların hikayelerini ve güçlü duruşlarını ziyaretçilerle buluşturuyor. 20 fotoğraftan oluşan sergi, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Alanı'nda 13 Mart'a Cumhuriyet Meydanı Açık Hava Sergi Alanında ise 1 Mayıs'a kadar açık olacak.