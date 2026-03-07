İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursuna katılan Yasemin Erday Koç, başlangıçta yalnızca kendi tüketimi için salep yetiştirmeyi hedeflerken bugün üretime geçen ve ticarete hazırlanan bir kadın girişimci oldu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların yaşamın her alanında güçlü bir şekilde yer alması amacıyla yürüttüğü çalışmalar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde ilham veren başarı hikâyeleriyle taçlanıyor. Kemalpaşa Ören'de yaşayan Yasemin Erday Koç, yalnızca kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla salep yetiştirmeyi öğrenmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursuna katıldı.

Kursu tamamladıktan sonra üretici olmaya karar veren Koç, kendisine ait bahçede ilk fidelerini toprakla buluşturdu. İlk hasadın ardından ticarete atılmayı hedefleyen Koç, yerel üreticilerin ve ev hanımlarının bu kurslara katılmasını istediğini belirterek, 'Ev hanımları bahçe işleriyle uğraşıyor ancak bazı bitki türlerini tanımıyor. Özellikle salep içeceğinin hangi bitkiden elde edildiğini pek çok kişi bilmiyor. Tıbbi aromatik bitki yetiştiricilerinin artmasını çok isterim. Meslek Fabrikası benim hayata bakış açımı değiştirdi. Kurslara kendim için bir şeyler yapmak amacıyla katılmıştım, ancak bugün kendimi üretim yaparken buldum. Mesleği olmayan kişiler için de bu kursların önemli bir kariyer kapısı açacağına inanıyorum' dedi.

'2 bin fide ile dikime başladım'

Ziraat mühendisliği eğitimi alan ancak 26 yıl sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra emekli olan Yasemin Erday Koç, 'Emekli olduktan sonra mesleğimi yapmak istedim. Ne yapabilirim diye düşünürken Kemalpaşa'daki bahçemizi değerlendirmek istedim. 2025 yılının ekim ayında Meslek Fabrikası'nda Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursuna katıldım. Bu kurstan sonra kafamda salep bitkisi yetiştirme fikri uyandı. Aralık ayında ilk salep yumrularını bahçemize diktim. Bu yıl mayıs-haziran aylarında ilk ürünlerimizi toplamayı hedefliyorum. İlk etapta 20 metrekarelik alanda 2 bin fide ile dikime başladım, önümüzdeki yıldan itibaren fide sayısını artırmayı planlıyorum' diye konuştu.

'Bitkilerden yağ çıkarmayı öğrendim'

Salep dikiminin inceliklerini çevresindeki üreticilerle de paylaştığını belirten Koç, mahallede üç kişinin daha salep üretimine başlamasına öncülük etti. Öğrencileri bahçesinde ağırlayarak çocukların endemik bitkileri tanımasını hedefleyen Koç, 'İlk baştaki amacım yalnızca kendi salebimizi üretip içmekti. Ancak eğitimci yönüm ağır basınca bu endemik bitkiyi çevreme tanıtmak istedim. Farkındalık oluşturmak için mahallemdeki üreticilerle iletişim kurdum' dedi. Bahçesinde farklı aromatik bitkiler de yetiştirdiğini anlatan Koç, 'Lavanta, biberiye ve mercanköşk gibi bitkilerim vardı. Bu kurstan sonra o bitkilerden yağ elde etmeyi öğrendim. Elde ettiğim yağlarla kendi sabunumu üretmeye başladım' ifadelerini kullandı.

Meslek Fabrikası binası için ne gerekiyorsa yapalım'

Meslek Fabrikası'nın kadınlar ve gençler için büyük önem taşıdığını belirten Koç, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Meslek Fabrikası Halkapınar Kurs Merkezi binasına yönelik el koyma girişimlerine de değindi. 'Halkapınar'daki binanın Meslek Fabrikası'nın beyni olduğunu düşünüyorum. Tüm çalışmalar oradan yönetiliyor. O binanın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kalması için ne gerekiyorsa yapalım. Hepimiz destekliyoruz. Hem tarihi yapısı hem de kursların yönetim merkezi olması nedeniyle çok önemli bir yer' ifadelerini kullandı.