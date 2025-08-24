Türk pop müziğinin sevilen ismi Demet Akalın, yaz sezonunun en coşkulu konserlerinden birine Antalya’nın Kemer ilçesinde imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Bu yazın en çok konuşulan ismi Demet Akalın, önceki akşam Antalya Kemer’de sahne aldı. Enerjisi ve güçlü performansıyla hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Akalın, hit şarkılarını mekanı dolduran dinleyicilerle hep bir ağızdan söyledi.

Yaz boyunca gündemden düşmeyen Demet Akalın, Kemer konserindeki coşkulu kalabalıkla bir kez daha farkını ortaya koydu.