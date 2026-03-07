BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Ercan Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Kıymetli Hemşehrilerim,

Hayatın her anını emekleriyle güzelleştiren, fedakârlıkları ve sevgileriyle dünyamıza anlam katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum.

Kadınlarımız; ailenin temeli, toplumun mimarı ve geleceğimiz olan nesillerin ilk öğretmenidir. Tarih boyunca vatan savunmasından eğitime, üretimden sanata kadar hayatın her alanında önemli sorumluluklar üstlenen kadınlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) 'Cennet anaların ayakları altındadır.' buyruğunun ışığında, kadına saygıyı hayatımızın merkezinde tutuyor; kadınlarımızı baş tacı ediyoruz.

Yenişehir'de kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer alması için çalışmaya devam edeceğiz. Kadınlarımıza yönelik her türlü şiddeti ise amasız, fakatsız kınıyoruz.

Bu vesileyle; şehit edilen kadınlarımızı, kahraman annelerimizi ve şiddet sonucu hayatını kaybeden tüm kadınlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

Saygı ve sevgilerimle.'