Yonca Evcimik'in uzun süredir titizlikle üzerinde çalıştığı gösterisi perdelerini açmaya hazırlanıyor. 'Yonca'nın 90'lar Ekspresi' adını taşıyan bu özel proje; klasik sahne kalıplarını yıkan, konser, dans, dijital sanatlar ve müziği bir araya getiren çok katmanlı bir kabare tiyatro eseri olarak izleyiciyle buluşacak.

İSTANBUL (İGFA) - Tek perdelik kabare formatındaki gösteri, izleyiciyi Yonca Evcimik'in biyografisi eşliğinde 90'ların mahalle sıcaklığından alıp popüler kültürün parıltılı dünyasına uzanan kesintisiz bir anlatıya davet ediyor.

Dönemin sosyo-kültürel atmosferi, hafızalara kazınan objeleri ve kolektif anıları teatral bir dille sahneye taşınıyor.

Epizot Gösteri Sanatlarının sahneye koyduğu 'Yonca'nın 90'lar Ekspresi', 30 Mart akşamı Fişekhane'nin tarihi ve büyüleyici atmosferinde görkemli bir prömiyer yapacak. Lansman gecesi ise ünlü iletişimci Özgür Aras'ın imzasını taşıyacak.

Şimdiden yılın en çok konuşulacak davetlerinden biri olmaya aday.

30 Mart Pazartesi İstanbul Fişekhane

İstanbul Fişekhane 31 Mart Salı İstanbul Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi