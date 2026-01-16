Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, TBMM'ye sunulan Tapu Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin zemin ve temel etütleriyle ilgili maddelerinin hem mesleki haklar hem de kamu güvenliği açısından ciddi riskler barındırdığını açıkladı.

BURSA (İGFA) - Tapu Kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasını öngören ve 9 Ocak 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifinin 21, 22, 23 ve 24'üncü maddeleri, meslek örgütlerinin tepkisini çekti.

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, söz konusu düzenlemelerin zemin ve temel etütlerini doğrudan ilgilendirdiğini belirterek kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldız, teklifin mevcut haliyle sahada görev yapan jeoloji mühendislerinin haklarını zayıflatabileceğini vurgulayarak, 'Afetlere dirençli kentlerin oluşturulması için zemin ve temel etüt raporlarının niteliğinin artırılması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Ancak 1999 depreminden bu yana fiilen bu raporları hazırlayan jeoloji mühendislerinin mesleki haklarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması kabul edilemez' dedi.

Kanun teklifinde yer alan 'zemin ve temel etüt kuruluşları' tanımına dikkat çeken Mehmet Yıldız, bu ifadenin belirsizlikler içerdiğini söyledi. Yapı denetim kuruluşlarında kurucu ortakların mimar ve mühendislerden oluşacağının açıkça tanımlandığını belirterek, 'Burada ise herhangi bir meslek grubuna atıf yapılmıyor. Türkiye genelinde 2 binin üzerinde jeoloji firmasının bu alanda mühendislik hizmeti ürettiği gerçeği göz ardı edilmemelidir' diye konuştu.

'GENÇ MÜHENDİSLERİN ÖNÜ KAPATILMAMALIDIR'

Düzenlemenin genç mühendisler açısından da risk oluşturduğunu vurgulayan Mehmet Yıldız, alt mevzuat ihtiyacına işaret ederek, '1999'dan bu yana bu çalışmaları yürüten zemin ve temel etüt mühendislik bürolarının mesleklerini sürdürebilmesi için ciddi düzenlemeler yapılmalıdır. Jeoloji Mühendisleri Odası bu sürecin mutlaka içinde yer almalıdır. Genç mezun meslektaşlarımızın önünün kapanmasına izin verilmemelidir' diye konuştu.

'DENETİM ODAKLI SİSTEM OLMALI...'

Zemin ve temel etüt raporlarının yapı güvenliği açısından hayati önem taşıdığını hatırlatan Yıldız, mevcut sistemin denetim odaklı şekilde güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, 'Bu raporların statik projenin eki olmaktan çıkarılarak müstakil bir mühendislik projesi haline getirilmesi gerekir. 24'üncü maddede yer alan 'bakanlıkça izin belgesi verilen kuruluşlar tarafından yapılır' ifadesinin 'denetlenir' şeklinde değiştirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca zemin laboratuvarlarının işleyişine aykırı düzenlemeler içeren 22'nci maddenin de yeniden ele alınmasını istiyoruz' dedi.

JMO Güney Marmara Şubesi, kanun teklifinin ilgili maddelerinin yeniden değerlendirilmesini ve jeoloji mühendislerinin yasal hak ve yetkilerinin korunmasını talep ederek sürecin takipçisi olacaklarını kamuoyuna duyurdu.