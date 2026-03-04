Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Şubat ayında yüzlerce itfai olaya müdahalede bulunarak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya destek oldu. 1 ayda 541 itfai olaya müdahale eden Büyükşehir İtfaiyesi, 3 bin 673 vatandaşa da eğitim verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'deki yerel yönetim hizmetleri içerisinde önemli bir yer tutan, şehrin sigortası konumundaki itfaiye ve faaliyetleri doğrultusunda gayretlerini sürdürüyor.

Kentteki kaza, yangın, arama kurtarma, su baskını gibi kritik hizmetleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, öte yandan vatandaşların bilinçlenmesi noktasındaki eğitim faaliyetlerine de aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda 17 istasyon, 57 araç ve 347 personelden oluşan Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 2026 yılı Şubat ayında 176 yangın, 258 kurtarma, 90 trafik kazası ve 17 su baskınına müdahale ederek, 1 aylık süreçte toplam 541 itfai olayla ilgilendi.

Söz konusu itfai olaylara müdahalenin yanı sıra eğitim ve denetim çalışmalarına da ağırlık veren Büyükşehir İtfaiyesi, 3 bin 673 vatandaşa eğitim sunarken, 68 de denetim gerçekleştirdi.