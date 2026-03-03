Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, fırtınalı ve aşırı yağışlarda denizin kabarmasına karşı önlem olacak bir dalga kırıcı seti de Gölcük Değirmendere sahiline inşa edecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerin yanı sıra vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan yatırımları da birer birer gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Gölcük Ulaşlı'dan sonra bir dalga kırıcı seti de Değirmendere'ye inşa ediyor. 200 metre uzunluğundaki dalga kırıcı set, yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 'Değirmendere Kayık Çekek Yerinin' doğusunda yer alıyor.

316 ADET FORE KAZIK ÇAKILACAK

Çalışmalar kapsamında 200 metrelik sahil şeridine 316 adet fore kazık çakılacak.

Eski beton kalıntılarının temizlendiği sahilde yoğun bir çalışma yürüten Büyükşehir ekipleri, fore kazık makinesinin çalışabilmesi için platform zemin oluşturdu. Yapılacak zemin iyileştirme çalışmalarından sonra bölgeye yürüyüş yolu da inşa edilecek.

Büyükşehir, Değirmendere sahiline inşa edeceği dalga kırıcı set ile hem sahil güvenliğini artırmayı hem de bölgeye yeni sosyal alanlar kazandırmayı amaçlıyor.