Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ankara Yolu-Adana Çevreyolu kesişiminde bulunan Marangozlar Köprülü Kavşağı'nda yürüttükleri yenileme çalışmalarının tamamlanarak kavşağın yan yollarıyla birlikte eksiksiz olarak hizmet vermeye başladığını söyledi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Marangozlar Köprülü Kavşağı'nda yürüttüğü yenileme çalışmalarını tamamlayarak köprülü kavşağı yan yollarıyla birlikte tamamen trafiğe açtı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla hayata geçirdikleri Marangozlar Köprülü Kavşağı'nın şehrin önemli ulaşım projelerinden biri olduğunu ifade etti.

Daha önce trafiğe açtıkları alt kısım ve üst kısımdan sonra yan yollarda yürüttükleri çalışmaları da tamamladıklarını ve köprülü kavşağın eksiksiz bir şekilde hizmet vermeye başladığını kaydeden Başkan Altay, 'Yonca bağlantılarının da tamamlanmasının ardından köprümüz 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş, artı 1'er şerit ayrılma ve katılma şeridi olacak şekilde hizmet vermeye başladı. Çevre düzenleme çalışmalarını ise sürdürüyoruz. İnşaat sürecinde gösterdikleri sabır ve anlayış için hemşehrilerime teşekkür ediyor, yenilenen Marangozlar Köprülü Kavşağı'nın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE İLK OLAN BİR YÖNTEMLE İNŞA EDİLDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ankara Yolu ile Adana Çevreyolu kesişiminde yer alan ve Konya'nın yoğun trafik akslarından biri olan Marangozlar Köprülü Kavşağı'nı tünel mantığıyla inşa etti. Türkiye'de ilk kez uygulanan bir yöntemle hayata geçirilen kavşakta, çelik parçalar fabrikada bükülmüş olarak geldi ve inşaat alanında birleştirilerek basınç kuvvetiyle çalışan bir sistemle inşa edildi.

Bisiklet ve yaya yolları için de tünellerin oluşturulduğu köprülü kavşakta aynı zamanda kar ve buz engelleme sistemleri yapılırken; yonca kollarıyla katılım ve ayrılma şeritleri de standartlara uygun hale getirildi.