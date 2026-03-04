İçişleri Bakanlığı, son iki haftada 35 ilde düzenlenen operasyonlarda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı 184 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 22 kişi tutuklandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son iki haftadır 35 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 184 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri, haklarında aranma kaydı bulunduğu ve örgüte finansal destek sağladıklarının tespit edildiği bildirildi. Gözaltına alınan zanlılardan 22'si tutuklanırken, 33 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

https://twitter.com/TC_icisleri/status/2029088329329745978

Operasyonlar; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlükleri tarafından yürütüldü.

Operasyonlar kapsamında 8 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakanlık açıklamasında, güvenlik güçlerinin DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, operasyona katılan birimlere teşekkür edildi.