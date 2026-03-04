TÜRASAŞ, kuruluşunun 6. yılını kutluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu sanayisindeki yerli ve millî üretim hamlesinin lokomotifi olan TÜRASAŞ'ın mühendislik gücü, üretim kapasitesi ve vizyonuyla 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine hız kattığını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, raylı sistemlerde atılan her imzanın bağımsız ve güçlü Türkiye'nin bir mührü olduğunu belirterek, TÜRASAŞ'ın millî projelerle demiryolu sektöründe stratejik bir rol üstlendiğini ifade etti.

Milli başarılarla dolu yeni projelerin yolda olduğunu belirten Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜRASAŞ'ın önümüzdeki dönemde de güçlü vizyonuyla raylı sistemlerde Türkiye'nin gururu olmaya devam edeceğini kaydetti.

