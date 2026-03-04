Hizmet-İş Sendikası Mardin Şube Başkanlığı ile Mardin Savur Belediye Başkanlığı arasında, belediyenin daimi işçilerinin sosyal ve ekonomik haklarını güçlendirmeyi amaçlayan 3 yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Hak-İş Konfederasyonu Mardin İl Başkanı ve aynı zamanda Hizmet-İş Sendikası Mardin Şube Başkanı Aziz Adıbelli, imzalanan sözleşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın üyelerin sesini, taleplerini ve alın terinin karşılığını bulduğunu vurguladı.

Adıbelli, sendikanın emekçilerin hakları için mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini belirterek, sözleşmenin Mardin'deki örgütlü gücü daha da güçlendirdiğini ve emekçilere yarınları için umut olduğunu ifade etti.

Başkan Adıbelli, açıklamasında emeğin ve alın terinin yanında duran Savur Belediye Başkanı Av. Engin Uğur Hamidi'ye özel teşekkürlerini sundu. Yapılan toplu iş sözleşmesinin tüm emekçi kardeşlere ve ailelerine hayırlı olmasını dileyerek, Başkan Hamidi'ye minnettarlığını dile getirdi.Bu sözleşme, Savur Belediyesi'nde çalışan daimi işçilerin çalışma koşulları, ücret ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler sağlamayı hedefliyor. Hizmet-İş Sendikası, bölgedeki emekçilerin haklarını koruma ve geliştirme yönündeki çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.