Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM) öğretmenleri, İstanbul Çekmeköy'de görev yapan Fatma Nur Çelik'in öğrencisi tarafından öldürülmesine tepki göstererek eğitimde artan şiddete dikkat çekti ve güvenli okul çağrısı yaptı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM) öğretmenleri, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmen Fatma Nur Çelik'in bir öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirmesine sert tepki gösterdi.

BELGEM öğretmenleri tarafından yapılan basın açıklamasında, eğitimde artan şiddete dikkat çekilerek güvenli okul çağrısı yapıldı.

'BİR ANNEYİ, BİR EĞİTİM EMEKÇİSİNİ KAYBETTİK'

Öğretmen Temsilcisi ve Matematik Öğretmeni Ayşe Yantiri tarafından okunan açıklamada, yaşanan olayın yalnızca bireysel bir trajedi olmadığı vurgulandı. Açıklamada, 'Bir öğretmeni kaybettik. Bir anneyi kaybettik. Bir eğitim emekçisini kaybettik' ifadeleriyle duyulan derin üzüntü dile getirildi.

Fatma Nur Öğretmen'in yalnızca ders anlatan bir eğitimci değil, hem kendi çocuğuna hem de öğrencilerine hayat vermeye çalışan bir anne ve rehber olduğunun altı çizildi. Okulların güvenli alanlar olması gerektiği belirtilerek, öğretmenlerin korunması ve öğrencilerin yalnız bırakılmaması çağrısında bulunuldu.

Rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerinin güçlendirilmesi, önleyici mekanizmaların kurulması ve eğitim ortamlarının güvenli hale getirilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, 'Eğitim kamusal bir sorumluluktur. Güvenli okul haktır. Nitelikli, bilimsel ve laik eğitim haktır' denilerek, öğretmenlerin güvencesiz ve itibarsızlaştırılmış bir çalışma düzenine mahkûm edilemeyeceği belirtildi.

BELGEM öğretmenleri açıklamanın ardından sloganlarla tepkilerini sürdürerek, eğitimde şiddete karşı sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Basın açıklamasında yalnızca okulda yaşanan şiddet değil, dünyadaki çatışmalar da gündeme getirildi. İran'da okulları hedef alan saldırılar da lanetlenerek, 'Nerede olursa olsun çocuklar ölmesin, barış hemen kazansın' çağrısı yapıldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de yaşanan acı olayla ilgili olarak, 'Bir öğretmeni sınıfında kaybetmek hepimizin yüreğini yakmıştır. Eğitim ortamlarının güvenliği yalnızca öğretmenlerin değil, kamunun ve tüm kurumların ortak sorumluluğudur. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin güven içinde olduğu bir eğitim düzeni kurmak zorundayız' dedi. Eşki, şiddetin her türlüsüne karşı net bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirterek, yerel yönetimler olarak eğitimin destekçisi olmaya ve gençlerin yanında durmaya devam edeceklerini ifade etti.