Katlanmamış ve büyük e-skuterların Marmaray'da taşınmasına yönelik şikâyet üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu, kuralların açık ve bağlayıcı şekilde yeniden düzenlenmesini istedi.

ANKARA (İGFA) - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Marmaray hattında katlanmamış ve büyük boy e-skuterların trenlere alınmasına ilişkin yapılan başvuruyu karara bağladı.

Sürekli Marmaray kullandığını belirten bir vatandaş, katlanmamış, sivri uçlu ve ağır e-skuterların özellikle kalabalık vagonlarda ani fren durumlarında yaralanma riski oluşturduğunu belirterek uygulamanın sona erdirilmesini talep etti.

Başvuruda ayrıca, istasyon girişleri ve peronlarda e-skuter denetimlerinin artırılması gerektiği ifade edildi.

KDK'nın yaptığı inceleme ve ilgili kurumlarla yürüttüğü temaslar sonucunda, mevcut düzenlemelerin ihtiyacı karşılamada yetersiz kaldığı değerlendirildi. Kurum, e-skuter taşıma kurallarının daha açık, net ve bağlayıcı şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda KDK; katlama zorunluluğu getirilmesi, ölçü standardı belirlenmesi, yoğun saatlerde kısıtlama uygulanması, denetimlerin artırılması ve yaptırımların netleştirilmesi yönünde tavsiye kararı verdi. Kararın, toplu taşıma araçlarında yolcu güvenliğinin artırılmasına yönelik yeni bir düzenleme sürecini başlatması bekleniyor.