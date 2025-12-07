Jandarma Genel Komutanlığı, maddi hasarlı trafik kazalarında sürücülerin e-Devlet Mobil Uygulaması üzerinden tutanak düzenleyebileceğini hatırlatarak, sürücüler, anlaşmalı kazalarda işlemleri dijital ortamda hızla tamamlayabileceklerini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında sürücülere önemli bir kolaylık sağlayan yeni uygulamayı kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, tarafların anlaşması hâlinde 'Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı' artık e-Devlet Kapısı Mobil Uygulaması üzerinden düzenlenebilecek.

Sürücüler, mobil uygulama üzerinden tutanağı doldurduktan sonra olay yerinden ayrılarak işlemlerini beklemeden tamamlayabilecek. Böylece hem trafik akışı aksamayacak hem de sürücüler uzun süre beklemek zorunda kalmayacak.

https://twitter.com/jandarma/status/1997614893151777107

Ayrıca kazaya ilişkin tüm bilgiler, e-Devlet sisteminde bulunan Sigorta Bilgi ve Gözetim Hizmeti üzerinden görüntülenebilecek. Sürücüler oluşturdukları tutanaklara bu bölümden hızlı ve güvenli şekilde ulaşarak sigorta işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek.

Yetkililer, dijitalleşen tutanak sistemi sayesinde hem işlemlerin basitleştiğini hem de sürecin daha güvenli hale geldiğini belirterek sürücüleri uygulamayı kullanmaya davet etti.