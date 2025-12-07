Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelecek olan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına katılacak. Ziyarette ikili ilişkilerin tüm boyutları ele alınacak ve yeni anlaşmalar imzalanacak.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 8 Aralık Pazartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Orban'a, Macaristan hükümetinden üst düzey bir heyet de eşlik edecek.

Ziyaret kapsamında, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin en üst düzeyde ele alındığı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı Ankara'da gerçekleştirilecek.

Duran'ın açıklamasına göre, görüşmelerde iki ülke arasında geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesinde yürütülen ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Ayrıca, bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişi yapılması planlanıyor.

İki ülke arasındaki iş birliği zemininin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülen ziyaretin, Türkiye-Macaristan ilişkilerine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.