İzmit Belediyesi, Süleymaniye Mahallesinde daha düzenli ve estetik yaşam alanlarına kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Süleymaniye Mahallesi Muhtarlık binası çevresinde düzenleme çalışmalarına başladı. Çalışma kapsamında alanda bulunan eski duvar ve yıpranmış parkeler sökülerek yerlerine modern uygulamalar yapılacak.

Projede, 65 metre uzunluğunda çevre duvarı inşa edilecek ve toplam 300 metrekarelik alanda baskı beton uygulaması gerçekleştirilecek.

Çalışmalar tamamlandığında Süleymaniye Mahallesi Muhtarlık binası çevresi daha modern, estetik ve kullanışlı bir görünüme kavuşacak.