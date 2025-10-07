Uzun yıllar Çayırova'ya hizmet edecek ve uluslararası düzeyde birçok projenin Çayırova'da hayat bulmasına olanak sağlayacak, film platosunda çalışmalar hızla sürüyor. Film platosunu ziyaret eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'Bu proje; Çayırova'nın kültürel vizyonunu, ülkemizin sinema gücüyle dünyaya taşıyacak!' dedi.

KOCAELİ (İGFA) -Göreve geldiği günden bu yana Çayırova'yı birçok konuda marka şehir haline getiren ve kültür-sanat alanında da Çayırova'ya değer katan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçenin kültürel birikimine katkı sunacak bir projeyi daha duyurdu.

Çayırova'da yükselen ve tamamlandıktan sonra, uluslararası birçok projenin Çayırova'da hayat bulmasına olanak sunacak, ilk olarak ise 'Sancı: İslamiyet'in Doğuşu' filminin çekimlerinin yapılacağı film platosu Şekerpınar Mahallesi'nde inşa ediliyor. Çayırova'nın kültürel alanda marka değerine büyük katkılar sunacak ve ilçenin kültürel vizyonunu sinema gücüyle dünyaya duyuracak projeyi yerinde inceleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'Çayırovamıza değer katan projelerin yanında; eğitim, kültür ve sanatta da ilçemize yeni birikimler kazandırıyoruz' dedi.

Film platosu alanını inceleyen Başkan Çiftçi, proje hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; 'Çayırova'yı her alanda marka bir şehir yapacağız! Göreve geldiğimiz günden bu yana; şehrimizin adını duyurmak, Çayırova'yı marka bir şehir haline getirmek için kurduğumuz hayalleri ve hedefleri bir bir gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz' dedi.

'ULUSLARARASI ALANDA SES GETİRECEK BİR PROJE'

Çayırovamıza değer katan projelerin yanında; eğitim, kültür ve sanatta da ilçemize yeni birikimler kazandırdıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, 'Şimdi de kültür ve sinema dünyasında ses getirecek bir projeyi hayata geçiriyoruz. 'Sancı: İslamiyet'in Doğuşu' filminin çekimlerinin yapılacağı film platosu artık Çayırova'da! Bu proje; Çayırova'nın kültürel vizyonunu, ülkemizin sinema gücüyle dünyaya taşıyacak!' diye konuştu.