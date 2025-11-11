Ticaret Bakanlığı, İzmit merkezli bir restoranda menüde belirtilen fiyat ile tahsil edilen ücret arasında farklılık tespit edilmesi üzerine işletmeye idari para cezası uygulandığını duyurdu.

KOCAELİ (İGFA) - Bir vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı ekipleri, İzmit'te faaliyet gösteren bir restoranda menü ve ışıklı tabelada 'Tavuk Dürüm + Patates + İçecek 280 TL' olarak belirtilmesine rağmen, içecek olarak kola tercih edildiğinde ek ücret talep edildiğini tespit etti.

Bakanlık denetimi sonucunda, menü fiyatı ile tahsil edilen ücret arasında fark olduğu saptandı. Bu kapsamda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54. maddesi uyarınca işletmeye idari para cezası verildi. Ayrıca, uygulamanın 'yanıltıcı reklam' kapsamında değerlendirilmesi için konu, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü - Reklam Kurulu'na sevk edildi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların benzer durumlarla karşılaşmaları halinde ALO 175 Tüketici Danışma Hattı veya CİMER üzerinden bildirimde bulunmalarını önemle rica etti.