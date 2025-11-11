Dokuz Eylül Üniversitesi, personeline yönelik yeni banka promosyon anlaşmasıyla rekor bir rakama imza attı. Halk Bankası'nın bütün kamu kurumları arasında verdiği en yüksek teklif kapsamında; 7 bin 787 personel, net 111 bin TL + 4 bin TL çip para olmak üzere 115 bin TL promosyon alacak.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), personeline yönelik maaş ve bankacılık hizmetlerini kapsayan 2025-2028 yıllarına ilişkin protokolü Halk Bankası A.Ş. ile imzaladı. İmza törenine Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, DEÜ Genel Sekreteri V. Prof. Dr. Dündar Yener ile Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Altan Taşkıran katıldı.

FİNANSAL ESNEKLİK SAĞLAYAN ANLAŞMA

Halk Bankası'nın bir kamu kurumu ile yaptığı en yüksek anlaşma, personellere finansal esneklik sağlayan yenilikçi bir seçenek de içeriyor. Protokol kapsamında 7 bin 787 personele, net 115.000 TL'lik (111 bin TL + 4 çip para) maaş promosyonu alabilecek ya da kredi notlarının uygun olması durumunda bu promosyon yerine 575.000 TL'ye kadar farklı vadelerde sıfır faizli kredi imkânı sağlanacak.

Promosyon ödemeleri 23 Aralık tarihine kadar personelin hesaplarına yatırılacak. Ayrıca, üniversite personelinin 08 Aralık 2025 tarihinden itibaren üç yıl süreyle maaş ve diğer özlük ödemeleri, Halk Bankası A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecek.

'HERKESİ MEMNUN EDECEK BİR ANLAŞMAYA VARDIK'

İmza töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, personelin hak ettiği en iyi ücreti alabilmek için ince eleyip sık dokuduklarını ve herkesi memnun edecek bir anlaşmaya vardıklarını belirterek, protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Altan Taşkıran ise, Türkiye'nin ve bölgenin en köklü üniversitelerinden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi ile 3 yıl boyunca beraber yol yürüyecekleri için oldukça mutlu olduklarını ifade ederek üniversite personelinin tüm hizmetlerden en uygun şartlarda yararlanması için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Anlaşmanın ardından yetkili sendika temsilcileri de şeffaf yürütülen ihale süreci ve çalışanların haklarının korunmasından dolayı Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Bayram Yılmaz'a ve ihale komisyonuna teşekkürlerini iletti.