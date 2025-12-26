İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Regaip Kandili için Fevziye Camii'nde kurulan stantta vatandaşlara helva ikramında bulundu
KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva ikramında bulundu. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün organize ettiği programda Fevziye Camii'nde ikindi namazının ardından vatandaşlara helva dağıtıldı.
Fatma Başkan, standa gelen vatandaşlarla sohbet ederek kandillerinin mübarek, edilen dualarının kabul olmasını diledi. Helva ikramından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Fatma Başkan'a teşekkür etti.
