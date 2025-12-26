Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ulucami'de kandil simidi ikramında bulunarak Bursalıların ve tüm İslam aleminin Regaip Kandilini kutladı. Başkan Aydın, 'Tüm Bursa ve Osmangazililerin Regaip Kandilini tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

BURSA (İGFA) - Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili sebebiyle Bursa Ulucami avlusunda vatandaşlarla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yatsı namazı çıkışında Bursalı vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. Programa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kandil simidi ikramında bulunduğu vatandaşların kandillerini tek tek kutlayan Başkan Aydın'a vatandaşlar ikramından dolayı teşekkür etti.

Tüm İslam aleminin Regaip Kandilini kutlayarak sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, '3 ayların başlangıcını ve Regaip Kandilini Ulucami'nin avlusunda vatandaşlarımıza kandil simidi dağıtarak kutluyoruz. Bütün İslam aleminin ve tüm toplumumuzun 3 ayları ve Regaip kandili mübarek olsun. Allah bizleri Ramazan ayına ve bayramına yetiştirsin tüm Bursa ve Osmangazililerin kandilini tebrik ediyorum' şeklinde konuştu.