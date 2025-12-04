Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Sekapark'ta kurulan yeni akıllı aydınlatma sistemleri ile şehirdeki akıllı aydınlatma ağına bir yenisini daha ekledi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de akıllı aydınlatma sistemine uygun armatürler, LoRaWAN haberleşme protokolü sayesinde tek tek uzaktan izlenip kontrol edilebiliyor. Bu teknoloji sayesinde mevsime ve etkinlik planlamalarına göre aydınlatma seviyelerinde değişiklik yapılabiliyor, böylece önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca sistemin sunduğu uzaktan izleme özelliği sayesinde meydana gelen arızalar anında tespit edilerek ekipler tarafından kısa sürede gideriliyor.

YILLIK 95 BİN KİLOWATT ENERJİ TASARRUFU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yapılan çalışmalar sonucunda yıllık 95.000 kWh enerji tasarrufu elde etti. Şu an için Sekapark ve çevresinde uygulanan akıllı aydınlatma sisteminin, etaplar halinde tüm Kocaeli geneline yayılması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevreci uygulamalara ve akıllı şehir teknolojilerine yönelik yatırımlarını artırarak sürdürülebilir bir kent hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.