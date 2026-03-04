Güzelbahçe Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Yelki'de önemli bir sosyal projeyi daha hayata geçiriyor. Kadın ve aile odaklı hizmetlerin tek çatı altında toplanacağı Gülşah Durbay Yaşam Merkezi, düzenlenecek törenle kapılarını açacak

İZMİR (İGFA) - 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa Şehzadeler'in ilk kadın başkanı olarak tarih yazarken yakalandığı amansız hastalık nedeniyle 14 Aralık 2025 tarihinde aramızdan ayrılanGülşah Durbay'ın adını yaşatmak için Güzelbahçe Belediyesi anlamlı bir adım attı. Gülşah Durbay'ın adı, Güzelbahçe Yelki'de hizmete açılacak Gülşah Durbay Yaşam Merkezi'nde yaşayacak.

DEZAVANTAJLI BİREYLER İÇİN KAPSAMLI HİZMET

Kadın, çocuk ve yaşlı başta olmak üzere dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaların da merkez bünyesinde yürütüleceğini belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 'Geçtiğimiz Aralık ayında genç yaşta aramızdan ayrılarak hepimizi derinden üzen yol arkadaşımız merhum Gülşah Durbay'ın adını verdiğimiz Yaşam Merkezimiz iki kattan oluşuyor. Giriş katında kadın, ergen, yaşlı, anne-çocuk sağlığı ile ebeveyn tutumlarına yönelik kapsamlı eğitim ve atölye çalışmalarımız gerçekleştirilecek.

Birinci katta Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz yeni yerinde hizmet verecek. Kadın Danışma Merkezimiz, psikolog eşliğinde danışmanlık hizmetlerini sürdürecek. Üst katımız ise misafirhane olarak hizmet sunacak.Gülşah Başkanımızın adını bu merkezde yaşatacak, özellikle dezavantajlı gruplarımıza kucak açacağız. Tüm hemşerilerimizi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Gülşah Durbay Yaşam Merkezi'nin açılışına davet ediyorum'diye konuştu.

Güzelbahçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, faaliyetlerini bundan böyle yeni yaşam merkezinde sürdürecek. Merkezde, uzman sosyolog ve uzman klinik psikolog eşliğinde kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve olanaklardan eşit biçimde yararlanmalarını destekleyen çalışmalar yürütülecek.

Kadınlara yönelik sosyal hizmet faaliyetleri, eğitim programları ve sosyal destek çalışmalarıyla güçlendirme odaklı hizmetler sunulacak.Aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet ve projelerin hayata geçirileceği merkezde; birey ve ailelere yönelik eğitsel faaliyetler düzenlenecek, konferans ve seminerler gerçekleştirilecek. Ayrıca, 6284 sayılı Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kadın ve ailenin korunmasına yönelik her türlü planlama ve uygulama titizlikle yürütülecek.