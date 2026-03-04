Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Başkent'in önemli ilçelerinden Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Güdül, Kızılcahamam, Nallıhan ve Kahramankazanlı vatandaşlarla bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - İftar programına; Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın yanı sıra; AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Ömer Faruk İslam, Başkent Ankara Meclisi Genel Başkanı ve önceki dönem Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı İlhami Alparslan, Kızılcahamamlılar Derneği Başkanı Beyhan Sarı, Ankara Kent Konseyi STK Proje Destek Çalışma Grubu Başkanı ve Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Habib Şeker, Keçiören Belediye Başkan Danışmanı Ahmet Akif Sarı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bilgili, Güdül Çağa Dernek Başkanı Mehmet Aydın, Kahramankazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği Başkanı Mustafa Cantürk, Kızılcahamam Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Hüdaverdi Çakır, Kızılcahamam İlçe Muhtarları ve Çevre Köyleri Dernek Başkanı Hasan Cihangir, Nallıhanlılar Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ali Göker, Nallıhan Platformu ve Anadolu Kırsal Kalkınma Derneği Başkanı Rasim Uzun, Ayyıldız Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Orhan Karadayı, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Kurucusu ve Onursal Başkanı Faysal Alp, önceki dönem AHİD Keçiören İlçe Başkanı ve Keçiören Belediye Meclis Üyesi Fahri Aktaş, önceki dönem Ankara İl Genel Meclisi Başkanı Emrullah Eren, İYİ Parti Sincan İlçe Başkan Yardımcısı Ercan Tandoğan, Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi Duralı Keleş, muhtarlar, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'BU MİLLET NE ZAMAN DARA KALSA GÖĞSÜNÜ SİPER EDER'

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı vererek şunları söyledi: 'Bizler hemşehrilerim, neden mi yüce Türk milletiyiz? Öyle kuru kuruya bir milletin özelliği öne çıkmaz. Bir milletin özelliği, onun içerisindeki imana bağlıdır; insanlığa hizmetine bağlıdır. Niye? Çünkü Türk milleti, senelerdir Resulullah'ın (s.a.v.) sancaktarlığını yapan millettir. Ondan yücedir, ondan uludur. Çünkü bu millet ne zaman dara kalsa göğsünü siper eder. Anadolu'yu Türkleştiren, İslamlaştıran Hoca Ahmet Yesevi'nin ve Horasan erenlerinin davası insanlık davasıdır dedik. Türk milletinin bir tek davası vardır; o davanın adı da Nizam-ı Âlem Î'la-yı Kelimetullah davasıdır. Onun için biz yüce Türk milletiyiz. Hemşehrilerim, şundan müsterih olun. Biz göreve geldiğimizde söz verdik. Kimse yatağa aç girmeyecek dedik, girmiyor. Kimse yatağa üşüyerek, titreyerek girmeyecek dedik, girmiyor. Yaşlılarımıza bakıyoruz, engellilerimize bakıyoruz. Ve biz 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' felsefesindeyiz. Ve öyle de gidiyoruz. Kimse bundan şüphe duymasın. Yüce Mevla'm bu milletin birliğini, beraberliğini ve dirliğini daim eylesin. Ne mutlu Türk'üm diyene.'