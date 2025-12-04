Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliği ve TG Expo organizasyonu ile düzenlenen NADMEX 2025, afet yönetimi, risk azaltma ve afet teknolojileri alanındaki en güncel uygulamaları ve iş birliklerini katılımcılarla buluşturdu.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin afet yönetimi ekosistemi, NADMEX 2025 Afet Yönetimi Fuarı ve Zirvesi'nde buluştu. İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Türk Kızılay Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü Doç. Dr. Kurtuluş Açıksarı, AFAD Afet Risklerini Azaltma ve Önlem Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan, TAM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, ARÜSDER Başkanı Musa Ertunç, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve TG Expo Genel Müdürü H. Cem Şenel'in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, afet yönetiminde koordinasyon, kurumlar arası iş birliği ve bilimsel yaklaşımın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Üç gün süren zirvede deprem, sel, taşkın, orman yangını, iklim değişikliği, afet finansmanı, yapay zekâ uygulamaları, dijitalleşme, kentsel dönüşüm ve afet sonrası iyileştirme gibi kritik başlıklar ele alındı.

İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, açılışta yaptığı konuşmada afetlere hazırlığın zorunluluk olduğunu vurgulayarak, 'Kamu sektörü, özel sektör ve gönüllülerimiz afet yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Valiliklerimizde oluşturulan İl AFAD Müdürlükleri ve güncel yasal düzenlemelerle hazırlık kapasitemiz güçlendi. Ancak özel sektör ve vatandaşların katılımı olmadan bu süreç tamamlanamaz' dedi.

AFAD Afet Risklerini Azaltma ve Önlem Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan, afet yönetiminde tüm paydaşların eş güdüm içinde çalışmasının önemine dikkat çekerek, 'Afetleri önceden planlayarak riskleri azaltmak, can ve mal kayıplarını en aza indirmek için çalışıyoruz. Teknoloji ve yerli üretim ile afetlere karşı direncimizi artırıyoruz' ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü Doç. Dr. Kurtuluş Açıksarı ise, afet sonrası müdahalenin önemine değinerek, '6 Şubat 2023 depremlerinde binlerce personel ve gönüllümüzle sahadaydık; milyonlarca kişiye sosyal ve ekonomik destek sağladık. Afet öncesi risk azaltma kadar müdahale de hayati öneme sahiptir' diye konuştu.

TAM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, AFETTEK'in ulusal bir afet teknolojileri ekosistemi oluşturmayı hedeflediğini belirterek, Türkiye'yi afet teknolojilerinde bölgesel merkez haline getirme vizyonunu paylaştı.

ARÜSDER Başkanı Musa Ertunç, araç üstü ekipman sektörünün afetlerdeki kritik rolünü vurgulayarak, NADMEX ve yeni VEMEX Fuarı ile Türkiye'nin bölgesel çekim merkezi olacağını söyledi.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise, afetlerin yalnızca olağanüstü durumlar olmadığını, ekonomik ve toplumsal yapıyı etkileyen ciddi krizler olduğunu belirterek, 'Doğru afet risk yönetimi ile geleceği geçmişten daha iyi inşa edebiliriz. Bilim, teknoloji ve iş birliğiyle toplumsal dayanıklılığı artırabiliriz' dedi.

TG Expo Genel Müdürü H. Cem Şenel, NADMEX ve VEMEX'in afet bilincini güçlendirmeyi ve sektörün yenilikçi çözümlerini sergilemeyi amaçladığını ifade etti. Fuar alanındaki 'Öğren, Uygula, Kurtar' tatbikat alanı ise yangın, göçük ve acil durum senaryolarının gerçekçi uygulamalarla deneyimlendiği interaktif bir eğitim ortamı sundu. Etkinlik, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının afet yönetimine dair teknoloji ve stratejilerini paylaşmaları açısından Türkiye'nin kritik buluşma noktalarından biri oldu.