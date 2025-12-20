İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yeni Yıl Festivali kapsamında Kültürpark ve Bostanlı'da kurduğu buz pistleri, İzmir'lilere unutulmaz anlar yaşattı. 15 Şubat'a kadar açık olacak pistler, hem miniklerin hem de yetişkinlerin yoğun ilgisini gördü. Yurttaşlar keyifli anlarını paylaşırken, belediyeye teşekkürlerini iletti.

İZMİR (İGFA)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ikinci kez düzenlediği Yeni Yıl Festivali kapsamında, Kültürpark ve Bostanlı sahiline kurulan buz pistleri kente kış eğlencesini taşıdı.

Türkiye'nin nadide tesislerinden Buz Sporları Salonu'nu tanıtan Büyükşehir, festival için hazırlanan geçici pistlerde çocuk, genç ve ara tatilini değerlendiren İzmirlilere güvenli ve eğlenceli bir kayma deneyimi sundu. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen etkinliklerde müzik ve sürprizlerle de keyifli anılar biriktirilirken, İzmirliler kış coşkusunu doyasıya yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Pateni Antrenörü Neşe Hünerli, Kültürpark ve Bostanlı'daki buz pistlerine gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Cemil Tugay Başkanımızın çocuklara harika bir hediyesi oldu. Gerçek buz pistinde eğlenceli ve güvenli bir deneyim sunuyoruz. Antrenörlerimiz ve sağlık ekibimizle birlikte, buz patenini İzmirlilere tanıtmak için çalışıyoruz' dedi.

'HERKES DENEMELİ'

İlk kez kaydığını belirten Azra Öztürk, 'Memnunum, güzel. Herkes gelmeli, tekrar geleceğim' dedi. Yağız Efe Sezer ise, 'Buz pateninde ilk deneyimim, çok heyecanlıyım. Bu imkânı bize sunduğu için Büyükşehir'e teşekkür ederiz. Herkes gelip denemeli' ifadelerini kullandı.

Lara Özdar ise, 'Hayatımda ilk kez buz pateni kayıyorum, çok eğlendim, çok güzel' ifadelerini kullandı.

15 ŞUBAT TARİHİNE KADAR AÇIK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark ve Bostanlı'daki 400 metrekarelik gerçek buz pistleri, 15 Şubat tarihine kadar gençler ve yetişkinlere hizmet verecek. 7-26 yaş arasındaki gençler 100 TL, yetişkinler 150 TL karşılığında kayma deneyimi yaşayabilirken, belediye kış boyunca kültürel ve sportif etkinliklerle çocukların sosyal ve sportif gelişimini desteklemeye devam ediyor