ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara'nın içme suyu arz güvenliğini güçlendirmek için yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınmanın etkisiyle artan kuraklık riskine karşı Başkent'in içme suyu güvenliğini korumak amacıyla önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda; Çamlıdere Barajı'nın su alma yapısı altında kalan, ölü hacimli olarak ifade edilen kısmın cazibeyle kanala aktarılması için çalışma yapılıyor.

Suyun cazibeyle kanala aktarılması için yüzer platformların yardımıyla dikey milli pompalarla su alttan alınarak barajın üst kısmında bulunan su alma yapısının içerisine boşaltılıyor ve bu işlem sayesinde Başkent'e su ulaşıyor.

AKÇAY: 'ANKARA İÇİN ÖNEMLİ BİR REZERV'

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Çamlıdere Barajı'nda su alma yapısının altında kalan suyun Ankara için kritik bir rezerv oluğunu vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

'Çamlıdere Barajı'nda yaklaşık 400-500 milyon metreküp su olduğunda bunun yüzde 20'si hatta daha fazlası da bu ölü hacim dediğimiz, aslında su alma yapısının altında kalan kısım. Burada herhangi bir sorun yok. Sadece suyu kendi cazibesiyle kanala aktaramıyoruz. Onu aktarabilmek için de bir sistem kurulması gerekiyor. Bu sistemde bu sol tarafımda gördüğümüz yüzer platformlar vasıtasıyla dikey milli pompalarla suyu alttan alıyoruz ve yukarıdaki su alma yapısının içerisine boşaltıyoruz. Oradan da tünele girip Ankara'ya su geliyor. Burada yaklaşık olarak dediğim gibi 110 milyon metreküp civarında bir rezerv var. Bu rezerv Ankara için önemli bir rezerv. Özellikle kurak dönemlerde başvurulan rezervlerden bir tanesi.'