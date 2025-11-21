İEKKK'nın 140. toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, atık yönetimi, su kaynakları ve inovasyon alanlarında yürütülen çalışmaları anlatarak, 'Kaynaklarımızı altyapıya ve çöp bertaraf tesislerine ayıracağız. İzmir'de çöp sorunu 20-25 yıl boyunca gündem olmayacak.' dedi.

İZMİR (İGFA) -İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun (İEKKK) 140. toplantısı, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay başkanlığında yapıldı. Toplantıda, İzmir'in atık yönetimi, su kaynakları, inovasyon kültürü ve kent gündemine ilişkin başlıklar ele alındı.

İzmirMeets zirvesini hatırlatarak inovasyonun önemine değinen Başkan Tugay, Türkiye'deki ağır bürokrasi nedeniyle kamu yönetiminde tıkanmalar yaşandığını söyledi. Açık ofis sistemine geçerek yönetimde şeffaflık ve hız kazandıklarını belirten Tugay, 'Üst yönetimi bir arada çalışır hale getirdik. Beklemeler ortadan kalktı, iletişim kolaylaştı. İzmir'in üzerindeki ölü toprağını atacağız' dedi.

'SU KONUSUNDA TÜM ALTERNATİFLERDE HIZLI İLERLİYORUZ'

İklim krizinin etkileri nedeniyle su kaynaklarında ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten Tugay, 'Yeni su kaynakları bulma, mevcut kaynakları zenginleştirme, atık su ve yağmur suyunu geri kazandırma, deniz suyunu arıtma gibi tüm başlıklarda hızlı ilerliyoruz. Yakında projelerimizi duyacaksınız' ifadelerini kullandı.

Atık yönetimine ilişkin kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Tugay, 'Evsel, sanayi, hafriyat, mobilya ve tehlikeli atıklar için tesisleşme sürecindeyiz. Bir kısmı geri dönüştürülecek, bir kısmı tekrar kullanılacak, bir kısmı da yakılarak tamamen bertaraf edilecek. Amacımız doğaya zarar vermeyen bir sistemi kurmak. Eğer süreç planlandığı gibi ilerlerse, İzmir'de çöp konusu önümüzdeki 20-25 yıl sorun olmayacak.' dedi.

Başkan Tugay, İzmir'in günlük 5 bin 500 ton çöp ürettiğini, bunun yaklaşık yarısının geri dönüştürülebilir olduğunu hatırlatarak, 'Kendi tesislerimizi hızla kurmamız gerekiyor. Çevre Bakanlığı bu konuda siyaset üstü bir yaklaşım sergiledi; sayın Murat Kurum'un desteği olumlu bir ivme sağladı' dedi.

ATIK YÖNETİM PLANI SUNULDU

Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi ile İZDOĞA AŞ tarafından Atık Yönetim Planı sunumları gerçekleştirildi.

İZDOĞA Genel Müdürü Yücel Kar, 'Dönüşüme Evde Başla' projesinin 8 ilçede sürdüğünü, kısa sürede 11 ilçeye çıkarılacağını anlatırken, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, kompost tesisleri ve bireysel kompost uygulamaları hakkında bilgi verdi. Çevre Mühendisi Nihan Kahan ise, mevcut ve planlanan atık tesislerini tanıttı.

İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, İzmir'de inovasyon kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmaları aktardı.

Velibeyoğlu, Başkanlık İnovasyon Fonu'nun yarışma formatında hayata geçirileceğini açıkladı.

Toplantıda ayrıca yılbaşı ve özel gün etkinlikleri için kurul üyelerinden görüş ve öneriler alındı.