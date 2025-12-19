ASELSAN, NATO üyesi bir ülkeye 410 milyon dolarlık elektronik harp sistemi ihraç edecek. Sözleşme, uluslararası pazardaki gücünü artırırken, Türk savunma sanayiinin küresel ölçekte tercih edildiğinin kanıtı oldu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin savunma sanayii devi ASELSAN, NATO üyesi bir ülkenin müşterisiyle elektronik harp sistemlerinin doğrudan satışına yönelik önemli bir ihracat sözleşmesine imza attı.

Kamuoyuna yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşmanın toplam tutarı 410 milyon dolar olarak açıklandı. İhracat kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen ileri teknolojiye sahip elektronik harp sistemlerinin, NATO standartlarında kullanım için ilgili ülkeye teslim edileceği belirtildi.

https://twitter.com/aselsan/status/2001996566802940329

Anlaşma ile ASELSAN'ın uluslararası pazardaki gücünü ve Türk savunma sanayiinin yüksek teknoloji ürünleriyle küresel ölçekte tercih edildiğini bir kez daha ortaya koydu.