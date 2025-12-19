İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere III. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı'nda kooperatif engellemelerini ortadan kaldırdı. Hak sahiplerinin konutlarına en kısa sürede kavuşması için çalışmalar hızlandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere III. Etap'ta kooperatif yönetimi tarafından engellenen inşaat çalışmalarının sona erdirildiğini duyurdu.

575 hak sahibine teslim edilecek konutlar için yapılan ikmal inşaatı, belediye, zabıta, emniyet ve İZBETON AŞ ekiplerinin müdahalesiyle yeniden başladı.

Belediye, tapuları kendisine devredilmiş alanlarda inşaat çalışmalarını hiçbir engellemeye izin vermeyeceğini vurguladı. Kira yardımlarıyla birlikte, konutların hak sahiplerine en kısa sürede teslim edilmesi öncelik olarak belirtildi.