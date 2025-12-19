Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'İklim Değişikliğine Uyum ve Kuraklıkla Mücadele Kapsamında Sulama Altyapısının Güçlendirilmesi' projesi kapsamında tarımsal üretime destek sürüyor.

MALATYA (İGFA) - Sürdürülebilir tarımsal üretim için modern sulama projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 250 mahalle ve mezrada kullanılmak üzere 250 bin metre sulama borusunu çiftçilere dağıtmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, maliyeti 70 milyon lira olan borular, üreticilere teslim edilirken, sulama suyunun hem ekonomik hem de verimli kullanılması sağlanıyor.

SU TASARRUFU SAĞLANACAK

Bu kapsamda Pütürge'de 120 lokasyonda, üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda farklı özelliklerde toplam 41 milyon lira değerinde muhtelif cins ve çapta 93 bin 500 metre boru çiftçilere ulaştırıldı. Bölgedeki sulama altyapısının modernize edilmesi, su kullanımında tasarruf sağlanması, verimliliğin artırılması ve çiftçilerin değişen iklim koşullarına karşı daha güçlü hale getirilmesi noktasında Pütürge'de üreticilere sulama suyu boruları düzenlenen törenle verildi. Pütürge Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen programa, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Nusret Mum, Büyükşehir ilgili daire başkanları, Pütürge ve Doğanyol Ziraat Odası İlçe Başkanı Kürşat Ayaydın, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtar ve üreticiler katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yatırım ve hizmetlere dair sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Malatya depremde büyük bir yara aldığı için çok iş var. Çok büyük bir operasyon yürütülüyor. İşlerimiz rayına girdi inşallah. 'Yirmi yılda, otuz yılda ayağa kalkmaz' denen bir şehir, iki yılda ayağa kalktı' ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE MALATYA'MIZ AYAĞA KALKTI'

Malatya'nın eskisinden daha güzel, yaşanabilir ve güçlü bir şehir olacağını dile getiren Başkan Er, 'Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, bakanlarımız deprem bölgesi ve Malatya için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Yerelde de valimiz, vekillerimiz, belediye başkanlarımız ve kamu kurumlarımızla iyi bir sinerji yakaladık, Malatya'mız bir yılda ayağa kalktı. İnsanların umutları kırılmıştı. 90'lı yıllarda yaşanan depremlerde insanlar bir çaresiz kalmıştı ama hakikaten şimdi öyle değil artık. Güçlü bir liderle nasıl operasyonel bir şekilde işlerin düzeldiğini hep birlikte gördük. Malatya eskisinden daha yaşanabilir ve güçlü bir şehir olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın' sözlerine yer verdi.