İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında, Türk dili konuşan ülkelerin öğrencileri ile piknikte buluştu.

İZMİR (İGFA) - Başkan Tugay, 'Böyle özel bir şehrin bu tür etkinliklerle başka şehirlere, başka ülkelere örnek olacağını düşünüyorum. Sizin İzmir'e, İzmir'in size duyduğu sevgi devam edecek. Hep beraber bu dünyayı güzel bir yer yapalım' dedi.

UNESCO tarafından bu yıl ilk kez ilan edilen 15 Aralık 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü -World Turkic Language Day' İzmir'de kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir'de eğitim gören Orta Asya Türk ve Balkan ülkelerinin öğrencileriyle bir araya geldi. Kültürpark'ta yer alan Mogambo Şehir Kulübü'nde düzenlenen pikniğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın yanı sıra Kazakistan Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Bauyrzhan Akatayev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) Başkonsolosu Mustafa Davulcu, sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

'IRKIMIZLA, KÖKENİMİZLE, MİLLETİMİZLE GURUR DUYAN İNSANLARIZ'

Pikniğin açılış konuşmasını yapan Başkan Tugay, 'Bugün bizim için çok özel bir gün. Çok özel bir etkinlikte, çok özel insanlarla birlikteyiz. Bu sene ilk defa UNESCO Türk dilini dünyanın kültür mirası olarak kabul etti. Türkçe konuşan ülkelerin, milletlerin bir aile olduğunu kabul etti. Bizler bunun böyle olduğunu biliyorduk ama bunun UNESCO tarafından da kabul edilmiş olması bizi mutlu etti. Biz bu günü, hem bu yıl hem de önümüzdeki yıllarda siz kardeşlerimizle, akrabalarımızla, Türk dilini konuşan bu büyük ailenin diğer üyeleriyle kutlamak istiyoruz. Bu sene burada olan ve önümüzdeki sene burada olacaklarla beraber bu kutlamayı en güçlü şekilde yapacağız. Çünkü biz gerçekten ırkımızla, kökenimizle, milletimizle gurur duyan insanlarız. Türkçe de dünyanın en eski en köklü dillerinden birisi. Ortak kültürümüzde korunması gereken çok şey var. Daha yakın ilişkiler kuracağımıza inanıyorum' ifadelerini kullandı.

'SİZİN İZMİR'E, İZMİR'İN SİZE DUYDUĞU SEVGİ DEVAM EDECEK'

Başkan Tugay, 'Benim hayalim bu büyük ailenin birbirine daha yakın olması. İzmir çok farklı yerlerden göç almış, farklı insanlara ev sahipliği yapan bir şehirdir. Bağrına gelen herkesi kucaklamış, onları da hoşgörüyle karşılamıştır. Her zaman barış içerisinde, dostluk içerisinde yaşamın sürdüğü bir şehirdir. Böyle özel bir şehrin bu tür etkinliklerle başka şehirlere, başka ülkelere örnek olacağını düşünüyorum. Sizin İzmir'e, İzmir'in size duyduğu sevgi devam edecek. Hep beraber bu dünyayı güzel bir yer yapalım. Bunu çok istiyoruz' diye konuştu.

İZMİR MARŞI'NI OKUDULAR

Piknikte katılımcı ülkelerin öğrencileri ve konukları kaynaşarak sohbet etti. Etkinlik kapsamında Türk, Azerbaycan Türkü, Kırgız, Özbek ve Kazak öğrenciler birbirinden güzel şiirler okudu. Programın sonunda ise Kazakistanlı öğrenciler hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyleyerek kapanış yaptı.

'21 MART'TA BİR ARADA OLACAĞIZ'

Programın sonunda konuşan Başkan Tugay, 'Bizi bugün çok mutlu ettiniz. Tahmin ettiğimden çok daha güzel bir gün oldu. Geldiğiniz için, bu güzel tabloyu yarattığınız için çok teşekkür ederim. Bizim daha fazla birlikte olmaya ihtiyacımız var. Bunun için bir tarih bile belirledik. Nevruz'da, 21 Mart'ta bir arada olacağız. Ülkelerinizdeki sanatçıların da yer alacağı bir program yapalım' şeklinde konuştu. Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Tugay hatıra fotoğrafı çekildi.