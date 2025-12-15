Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Civil Köprüsü'nde gerçekleştirilecek yıkım çalışmaları öncesinde kent içi ulaşımda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla Sivas Kavşağı'nı yeniden düzenliyor.

ORDU (İGFA) - Ordu'da yapılan çalışmalarla birlikte kavşak genişletilirken, sahil yolundan Sivas yoluna doğrudan ve kesintisiz geçiş imkânı sağlandı. Böylece özellikle köprü çalışmalarının devam ettiği süreçte artması beklenen araç trafiğinin daha kontrollü ve akıcı bir şekilde yönlendirilmesi hedefleniyor.

Düzenleme sayesinde alternatif güzergâhlar güçlendirilirken, sürücülerin şehir içi ulaşımda zaman kaybı yaşamaması ve trafik güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

Vatandaşların ulaşımda en az düzeyde etkilenmesi için sahada gerekli önlemleri almaya devam eden ekipler, güvenli çözümler üretme anlayışıyla, kent genelinde trafik akışını rahatlatacak düzenleme ve iyileştirme çalışmalarını sürdürecek.