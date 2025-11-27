İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde İzmir Maarif Halk Dansları Topluluğu ve Maarif Orkestrası ve Korosu tarafından hazırlanan özel bir program gerçekleştirildi.

24 Kasım Günü Özel Programı Gerçekleştirildi

İZMİR (İGFA) - Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programa; İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İzmir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Vermez, Konak İlçe Millî Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut, Karabağlar İlçe Millî Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu, Balçova İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Doğru, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aydoğan Sansak, Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen ve İzmir'de görev yapan yaklaşık 200 öğretmenin bir araya gelmesiyle oluşturulan İzmir Maarif Halk Dansları Topluluğu ve Maarif Orkestrası ve Korosu'nun hazırlamış olduğu gösteri izleyicilerden büyük beğeni topladı. İlker Binaz'ın şefliğini üstlendiği orkestraya eşlik eden koro ve seyircilere görsel bir şölen sunan halk dansları ekibi '24 Kasım Öğretmenler Günü' etkinliklerine ayrı bir renk kattı.

ÖĞRETMENLERDEN ENFES BİR PROGRAM

Tüm hafta boyunca İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan ziyaretler vesilesiyle hastanede, pansiyonda ve özel durumu olan öğrencileri evlerinde tek tek eğiten öğretmenlere teşekkürlerini çiçeklerle sunduğunu vurgulayan İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, 'Sahnede hem gönül telimizi hem de kalbimizi titreten bir programa eşlik ettik. İzleyicilere kendi emekleri ve imkanlarıyla enfes bir program icra eden öğretmenlerime teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı ve sözlerine şunları kaydetti:

'Sahnede gördüğünüz, öğretmenlerdeki disiplin ve insicam sonucu ortaya çıkan emektir ve bizler aynı ahenkle sınıflarda da böyleyiz. Biliyoruz ki mabede girer gibi girdiğimiz sınıflarda en kıymet verdiğimiz insanı yetiştiriyoruz. Bu akşam salonun dolu olması çok kıymetli. Sahnede olan öğretmenlerimizin yanında olarak ve buraya gelerek göstermiş olduğunuz bu teveccühten dolayı, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.'

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ve Millî Eğitim Bakanlığı Maarif Halk Dansları Genel Koordinatörü Nurullah Şimşek tarafından İzmir Maarif Orkestrası ve Korosu Koordinatörleri; Zeynep Özdemir, Engin Tutaş ve İlker Binaz ve İzmir Maarif Halk Dansları Koordinatörleri; Macide Avanoğlu, Muratkan Kandillici, Cengiz Koç ve Çağatay Gündener'e plaket takdimi yapıldı.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.