İstanbul Maltepe Belediyesi, Yalı Mahallesini baştan sona temizledi. İlçede halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yürüttüğü temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu çalışmaların son adresi Yalı Mahallesi oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Mahalle genelinde yapılan uygulamalarda önce cadde ve sokaklar mekanik süpürgelerle detaylı biçimde süpürüldü. Ardından belediyeye bağlı temizlik araçları, yüksek basınçlı suyla yolları ve kaldırımları yıkayarak kir, toz ve benzeri atıklardan arındırdı.

Böylece mahalle, hem daha temiz hem de daha düzenli bir görünüme kavuştu.

Saha taraması sırasında tespit edilen büyük hacimli çöpler, eski eşyalar ve inşaat kalıntıları da ekipler tarafından toplanarak belediyenin belirlenen döküm alanlarına götürüldü. Bu sayede çevre kirliliği ve kötü görüntülerin önüne geçildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, donanımlı araç filosu ve uzman personeliyle 7 gün 24 saat çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, ilçe genelindeki tüm mahallelerde temizlik faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceğini açıkladı.