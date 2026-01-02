Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gazi şehirde 2026 yılının ilk bebeği olan Mehmet'i, ailesiyle birlikte güvenli bir şekilde evine ulaştırdı.

GAZİANTEP (İGFA) - Güllü ve Mahmut Kocaoğlan çiftinin evladı olarak dünyaya gelen Mehmet bebek, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde saat 00.01'de hayata gözlerini açtı. Anne ve bebeğin sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından taburcu işlemleri gerçekleştirilirken, aile anlamlı bir sürprizle karşılaştı.

Dülük Köyü'nde ikamet eden aileyi evlerine güvenle ulaştıran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Ünal'ın da katılımıyla aileyi ziyaret etti. Başkan Vekili Zehra Ünal, anne ve babayı tebrik ederek yeni doğan Mehmet bebek için hazırlanan hastane bebek çıkışı seti ile çeyrek altını aileye hediye etti.

Aileye sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür temennisinde bulunan Zehra Ünal, 2026 yılının ilk bebeği Mehmet'e de uzun ve güzel bir hayat diledi.