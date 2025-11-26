İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Beydağ'daki köyleri ziyaret ederek üreticiler ve yurttaşlarla bir araya geldi. Tugay, beş mahalleyi ilçe merkezine bağlayacak 5,5 kilometrelik ova yolunun bir ay içinde açılacağını duyurdu. Tarım ve kırsal turizme yönelik yatırımların artırılacağı mesajı verdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Erikli ve Karaoba mahallelerinde vatandaşlarla buluşarak talepleri dinledi. Erikli'de köy halkıyla sohbet eden Tugay, bölgenin doğal güzelliklerinin kırsal turizm açısından önemli bir potansiyel taşıdığını vurguladı. Üretici kadınlarla görüşen Tugay, tarımsal üretimin ve turizmin birlikte destekleneceğini belirtti.

Erikli'nin ardından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sanayi sitesine geçen Tugay, İZSU ve itfaiye hizmet alanlarında incelemelerde bulundu. İlçeye daha iyi hizmet verilebilmesi için Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ile planlama yapan Tugay, ilçede büyüyen zincir üretim tesisini de ziyaret etti.

5,5 KİLOMETRELİK OVA YOLUNA HIZLI BAŞLANGIÇ

Karaoba Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Tugay, Karaoba, Kurudere, Bakırköy, Eğridere ve Yeşiltepe mahallelerini Beydağ merkezine bağlayacak ova yolunun yapımına 15 gün içinde başlanacağını açıkladı. Tugay, 'Bir ay içerisinde yol tamamlanmış olacak. Ayrıca bu yolu Kiraz'a kadar uzatmayı da planlıyoruz' dedi. Bölge halkının talep ettiği düğün alanının da düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Beydağ'ın hak ettiği değere kavuşması için çalışacaklarını belirten Tugay, kırsalda ekonomik ve sosyal imkanların artırılacağı mesajını vererek, 'Gençlerimiz yaşadıkları yerleri terk etmesin, üretici emeğinin karşılığını alsın istiyoruz. Ekonomik zorluklara rağmen 30 ilçemize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bu dönem kötü bir dönem olmayacak; yanınızdayız. Her işi birlikte yapacağız.' dedi.

Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ise, Başkan Tugay'a destekleri ve ziyaretleri için teşekkür etti.