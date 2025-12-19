Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) açtığı kurslarla vatandaşlara istihdam imkanları sunuyor.

ORDU (İGFA) - Ordu'da yaşayan 55 yaşındaki Necla Güler, 50 yaşındaki Özlem Oskay ve Çağla Gündüz, Altınordu ilçesindeki ORMEK şubesinde el sanatları üzerine açılan çeşitli kurslara katıldı. İlk başta boş zamanlarını değerlendirmek ve hobi olarak başladıkları kursları çok seven bu 3 kadın, burada aldığı eğitimler sonucunda yaptığı ürünleri satarak ekonomik gelir sağlamaya başladı.

HAYALLERİNE ORMEK'LE KAVUŞTULAR

Kurslara aralıksız devam eden kadınlar, bu çalışmalarla yetinmeyerek ustalık için gerekli kurs saatini tamamlayarak Ustalık Belgesine başvurdu.

Burada yapılan uygulamalı sınavda başarılı olan kadınlar, daha sonra yapılan tüm yazılı ve uygulamalı sınavları da başarı ile geçerek Usta Öğretici oldu.

Daha sonraki süreçte ORMEK danışmanlığında çalışmalarını yürüten kadınlar, Ordu Olgunlaşma Enstitüsünün açtığı sınavları kazanarak göreve başladı. Hayallerine kavuşan ve meslek sahibi olan kadınlar şimdi ise el emeği göz nuru ürünler üreterek daha geniş kitlilere hitap ediyor.

KİMİ İLK KEZ İŞ SAHİBİ OLDU KİMİ HAYALİNE KAVUŞTU

Kursiyerlikten Usta Öğretici'liğe uzanan hikâyelerini anlatan Necla Güler, Özlem Oskay ve Çağla Gündüz, kendilerine bu imkânı sunan Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.

Kimi ilk işine 50 yaşında başladığını, kimi ise hayallerine ulaştığını ifade eden kadınlar, 'Geçtiğimiz yıllarda boş zamanlarımızı değerlendirmek ve el sanatları öğrenmek için ORMEK'te kurslara başladık.

Başlarda ürettiğimiz ürünleri satarak gelir elde ettik. Daha sonra ORMEK'teki eğitmenlerimizin tavsiyesi ile Usta Öğretici sınavlarına girerek başarılı olduk ve belgelerimizi aldık. Yine ORMEK'teki hocalarımızın yönlendirmesi ile Ordu Olgunlaşma Enstitüsünün açtığı sınavlara girerek başarılı olduk ve göreve başladık. Şimdi meslek sahibi olduk.

Çalışıyoruz, aile ekonomimize katkı sunuyoruz. Bu süreçte yeteneklerimizi keşfetmemizi sağlayan ve eğitmen olmamıza vesile olan ORMEK'e ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e sonsuz teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandılar.