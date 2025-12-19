Beşiktaş, 'İyiliğe Kanat Aç' kampanyası kapsamında Tüpraş Stadyumu önüne kurduğu 2000 toptan oluşan yılbaşı ağacıyla çocuklar için dayanışma çağrısı yaptı. Kampanya gelirleri Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak.

İSTANBUL (İGFA) - Beşiktaş JK, yeni yıla güçlü bir sosyal sorumluluk projesiyle giriyor. Tüpraş Stadyumu önünde kurulan ve 2 bin toptan oluşan Beşiktaş yılbaşı ağacı, bu yıl yalnızca yeni yılı değil, çocuklar için umudu da simgeliyor. 'İyiliğe Kanat Aç' kampanyası kapsamında hayata geçirilen çalışmadan elde edilecek tüm gelirlerin Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacağı açıklandı.

Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı'nın eşi ve 'İyiliğe Kanat Aç' Topluluğu Lideri Eren Adalı öncülüğünde yürütülen kampanya; Beşiktaşlı kadınlar, kulüp yöneticilerinin eşleri ve gönüllülerin katkılarıyla sürdürülüyor. Çalışma, kulübün köklü dayanışma kültürünü toplumsal alana taşıyan örnek bir proje olarak dikkat çekiyor.

Kampanya kapsamında Beşiktaş heyeti, 21-23 Aralık tarihleri arasında Elazığ'da kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirecek. Genel Sekreter Uğur Fora, İcra Kurulu Üyesi Ferdi Korkmaz, Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Sivil Toplum Danışmanı Şule Gökırmak ile yöneticilerin eşleri ve Beşiktaş U-16 ile U-17 Akademi takımlarından oluşan karma ekip, Elazığ Valiliği, Belediyesi ve Elazığspor'un koordinasyonuyla kente gidecek.

Program kapsamında Sevgi Evleri ziyaret edilerek koruma altındaki çocuklara hediyeler verilecek. Heyet ayrıca Elazığ Valiliği Beyaz Aile Merkezi Koordinatörü Dr. Psikolog Ayfer Hatipoğlu'nu ziyaret edecek.

Ziyaret programında, 2010 depremi sonrası Beşiktaş Kulübü tarafından yaptırılan Beşiktaş İlköğretim Okulu'na da yer verildi. Okulda öğrencilerle bir araya gelinecek ve hediyeler takdim edilecek.

DOSTLUK MAÇI VE KÜLTÜREL BULUŞMA

23 Aralık'ta Beşiktaş U-16 ve U-17 Akademi karması, Elazığspor ile Elazığ Stadyumu'nda dostluk maçına çıkacak. Maçın ardından Demokrasi Meydanı'nda Elazığlılarla buluşacak olan heyet, Harput'ta kentin kültürel mirasını yansıtan tarihi alanları da ziyaret edecek.

'İyiliğe Kanat Aç' kampanyasıyla çocukların yeteneklerinin keşfedilmesi, gelişimlerinin bir yıl boyunca takip edilmesi ve rehberlik desteği sağlanması hedefleniyor. Elazığ protokolünün eşleri de programa katılarak dayanışmaya destek verecek.

Beşiktaş'ın yılbaşı ağacında yanan her ışık, bu kez çocukların geleceğini aydınlatacak; 2000 top, 2000 umut olarak iyiliğe dönüşecek