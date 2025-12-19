Denizli Babadağ ilçesinde altyapıdan üstyapıya, sosyal desteklerden kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda kapsamlı hizmet ve yatırımlar hayata geçirildi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, göreve geldiği pek çok önemli proje ve hizmeti gerçekleştirerek, 'Mutlu insanların şehri Denizli' vizyonu ile Babadağ ilçesinde de gönülleri kazandı.

İlçe genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında önemli yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapılırken, arıza yoğunluğu yaşanan bölgelerde hatlar modernize edildi, yeni içme suyu kaynakları devreye alındı ve içme suyu depoları tamamlandı. Devam eden çalışmalarla birlikte su kaynaklarının düzenlenmesi ve altyapının güçlendirilmesi sürdürülüyor.



MODERN BİR KENT MEYDANI OLUŞTURULDU



Babadağ Kent Meydanı, yapılan çevre düzenlemeleri, yenilenen zemin kaplamaları ve sosyal kullanım alanlarıyla ilçeye yakışır modern bir görünüme kavuşturuldu. Meydan düzenlemesiyle birlikte vatandaşların bir araya gelebileceği, sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilecek nitelikli bir kamusal alan oluşturuldu.

Üstyapı kapsamında kilit parke döşemeleri, yol çizgi ve işaretleme çalışmaları, durak montajları, kent mobilyaları, park onarım ve düzenlemeleri gerçekleştirilerek ilçe merkezinde ve mahallelerde yaşam alanları iyileştirildi. Trafik güvenliğini artırmaya yönelik işaretleme ve bakım çalışmaları da ilçenin farklı noktalarında tamamlandı.



ÜRETİMDEN SOSYAL HAYATA BABADAĞ'DA KAPSAYICI DESTEKLER



Babadağ'da tarımsal üretimi desteklemek amacıyla arıcılık, zeytin fidanı, gübre, mazot, yem ve toprak analizi destekleri sağlandı. Çiftçilere yönelik bu desteklerle kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi hedeflendi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, giyim, eşya, nakdi yardım, bayram destekleri, bebek ve asker çantaları gibi birçok alanda destek ulaştırıldı. Kültürel ve sosyal yaşamı canlandırmak amacıyla konserler, 'Köyümde Sinema' etkinlikleri ve çeşitli organizasyonlar düzenlendi.



'BABADAĞ'I DAHA YAŞANABİLİR, DAHA GÜÇLÜ BİR İLÇE HALİNE GETİRİYORUZ'



Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden bu yana Babadağ'ın her mahallesine eşit ve planlı hizmet ulaştırmak için çalıştıklarını belirterek, 'Kent meydanımız başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz yatırımlarla Babadağ'ı daha yaşanabilir, daha güçlü bir ilçe haline getiriyoruz. Altyapısı güçlü, sosyal yaşamı canlı, üreticisi desteklenen bir Babadağ için yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.