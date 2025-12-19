Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü altyapı ve üstyapı yatırımlarına Akyazı ilçesinde devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı Belediyesi ile birlikte Altındere Osmanağa Mahallesi'nde tamamlanan altyapı işlemlerinin ardından asfalt serimine başladı. Bölgenin çehresi, ekiplerin dokunuşuyla değişiyor. Sakarya ise asfalt çalışmalarında tarihi bir dönemyaşıyor.

Akyazı Altındere Osmanağa Mahallesi'nde SASKİ tarafından hayata geçirilen kapsamlı altyapı çalışmaları tamamlandı ve şimdi ise bozulan yollar, sıcak asfaltla yenileniyor.

Akyazı Belediyesi ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında bin 500 metrelik güzergâhta üstyapı imalatları başladı. Büyükşehir'in sağladığı sıcak asfalt desteğiyle, altyapı çalışmaları sonrası yol sil baştan yenileniyor.