Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mevlâna Haftası Anma Programı, Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi'nde gerçekleştirildi. Programda Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî'nin düşünce dünyası ve medeniyet mirası ele alındı.

BURSA (İGFA) - Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî'nin vuslat yıl dönümü dolayısıyla Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Mevlâna Haftası Anma Programı düzenlendi. Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi'nde gerçekleştirilen programa, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Hamdi Kocakaya, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Etkinlik kapsamında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yanı sıra şiir dinletisi, tasavvuf musikisi ve sema zikri yer aldı. Katılımcılar, Mevlâna'nın aşk, sevgi, hoşgörü ve dürüstlük temelli öğretilerini bir kez daha hatırlama imkânı buldu.

Programda konuşan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Mevlâna'nın kalbi akılla, sevgiyi sorumlulukla buluşturan büyük bir medeniyet öğretmeni olduğunu söyledi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne değinen Çokgezer, eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, 'Amacımız, insanlığa faydalı, vicdanlı, merhametli ve ahlâklı bireyler yetiştirmektir' dedi.

'Çift kanatlı eğitim' anlayışına dikkat çeken Çokgezer, 'Bir kanadı ilimle, diğer kanadı değerlerle güçlenen şahsiyetli insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz' ifadelerini kullandı. Dünyada yaşanan vicdanı yaralayan olaylara da değinen Çokgezer, gençlerin her koşulda iyiyi ve doğruyu savunma sorumluluğu taşıdığını belirtti. Mevlâna'nın 'Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lâzım' sözüyle tamamlanan program, kültürel etkinliklerle devam etti. Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.